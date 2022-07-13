Рим, 13 июля 2022, 07:46 — REGNUM Беспроцентный кредит на сумму €200 млн будет выделен Украине Италией для выплаты окладов педагогам, сообщается на сайте украинского министерства финансов.
Средства будут перечислены через административный счет Международного валютного фонда (МВФ). Кредит должен быть погашен в течение 15 лет. При этом первые выплаты можно будет производить только через 7,5 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти предоставят Украине гуманитарную помощь на сумму около $368 млн для закупки продовольствия, оказания медицинской помощи и предоставления жилья.
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