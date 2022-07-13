Рим, 13 июля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Беспроцентный кредит на сумму €200 млн будет выделен Украине Италией для выплаты окладов педагогам, сообщается на сайте украинского министерства финансов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Средства будут перечислены через административный счет Международного валютного фонда (МВФ). Кредит должен быть погашен в течение 15 лет. При этом первые выплаты можно будет производить только через семь с половиной лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти предоставят Украине гуманитарную помощь на сумму около $368 млн для закупки продовольствия, оказания медицинской помощи и предоставления жилья.