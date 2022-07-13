Оренбург, 13 июля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Оренбурге долги садоводов энергетикам достигли 10 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 июля в пресс-службе оренбургского филиала ПАО «Т Плюс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Члены садовых некоммерческих товариществ годами не оплачивают потреблённые услуги, накапливая десятки тысяч рублей долга. Так, например, житель СНТ «Лидиния» задолжал ресурсоснабжающей компании 90 тыс. рублей. Суммарно долг этого товарищества составляет 500 тыс. рублей», — сказали в компании.

Среди действенных мер в отношении должников энергетики называют отключение электричества. В этом случае садоводы оперативно находят средства для погашения задолженности. Однако помимо долга людям приходится платить ещё и за возобновление подачи услуги — 3 тыс. рублей. Населению рекомендуют не доводить ситуацию до крайности и оплачивать счета вовремя.