Петропавловск-Камчатский, 13 июля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-начальника УМВД Камчатки. Судить бывшего полицейского будут в камчатском краевом суде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в управлении генпрокуратуры по ДФО.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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Экс-руководителя полиции Камчатки обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Выяснилось, что в июле 2020 года полицейский распорядился вернуть владельцу грузовой автомобиль с рыбопродукцией, которая перевозилась с нарушением правил. Сам факт нарушения, также по его поручению, был скрыт. Позже начальник УМВД получил от предпринимателя за свои незаконные действия взятку в сумме 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности заместителя начальника Новороссийской таможни подозревается в получении особо крупной взятки, в отношении него возбуждено уголовное дело.