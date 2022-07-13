Кемерово, 13 июля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 2019 года восстановлены права более 800 дольщиков. Об этом сообщили в правительстве региона.

77metrov.ru Дольщики

«Благодаря действиям профильного министерства в настоящее время их права восстанавливаются — все кузбасские дольщики или получили компенсацию, или ждут достройки своего дома в ближайшем будущем, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — На эти цели направляются и федеральные, и региональные средства. Появление новых обманутых дольщиков в регионе недопустимо, недобросовестные застройщики должны отвечать за свою неэффективную работу, в том числе в судебном порядке».

В регионе с 2019 года в эксплуатацию введены пять проблемных объектов, на компенсации или достройку привлечено более 740 млн рублей.