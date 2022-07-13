Москва, , 16:39 — REGNUM Свободное ношение короткоствольного оружия на Украине приведёт лишь к хаосу и росту преступности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил публицист Игорь Друзь.

Пистолет

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«Само по себе это часто бывает даже полезно. Короткоствольное оружие разрешено во многих странах мира, причем преступность в них низкая, и вооруженное население не плодит преступность, а борется с ней», — заявил публицист.

Однако для безопасности нужна высокая культура обращения с оружием и здоровая атмосфера в обществе, отметил Друзь.

На Украине же, в отличии от той же поголовно вооруженной Швейцарии, полно людей с психикой, изломанной войной и нацистской пропагандой, так что всплеск преступности, скорее всего, там будет немалый, уверен публицист.

После легализации пистолетов преступность усугубится еще и легендарной украинской коррупцией, когда за взятки оружие станут выдавать всем подряд ‑ и судимым, и наркоманам, и алкоголикам, без особого соблюдения правил, полагает Друзь.

«Те же «ветерашки АТО», привыкшие безнаказанно убивать жителей Донбасса, внесут свой вклад в убийства и грабежи. Но власти Украины это не волнует — все преступления они в конечном счете спишут на Россию при помощи мощного аппарата пропаганды. Настоящая цель режима Зеленского — вооружить побольше людей и толкнуть на борьбу с Россией. В том числе — киевские власти предвидят наступление русских войск и надеются, что часть вооруженных короткоствольным оружием людей, накачанных пропагандой нацизма, начнет совершать теракты против наших солдат на освобожденных ВС РФ территориях», — заключил публицист.

Напомним, что на Украине Советник главы МВД Виктор Андрусив анонсировал принятие закона о свободном ношении короткоствольного оружия.