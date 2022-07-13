Пермь, 13 июля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Пермском крае с 12 по 15 июля запретили посещение лесов. Причиной для принятия такой меры стала аномальная жара. Приказ минприроды региона об ограничении опубликовал в телеграм-канале Пермский лесопожарный центр.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Запрет действует с 12 по 15 июля на территории Красновишерского, Сивинского, Добрянского, Закамского и Пермского лесничеств, 13 по 15 июля — Косинского, Веслянского, Гайнского, Вайского, Колвинского, Чердынского, Березниковского, Соликамского, Осинского, Очерского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Куединского, Чайковского и Октябрьского лесничеств, с 14 по 15 июля — Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского лесничеств.

Жителям запрещено посещать леса за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, разводить костры на прилегающих к лесным массивам территориях, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских, городских поселениях и на землях всех категорий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Прикамье пришла аномальная жара. В Перми 11 июля побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до +31,9˚С