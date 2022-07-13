Благовещенск, 13 июля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В Благовещенске торжественно встретили подразделение Росгвардии — специальный отряд быстрого реагирования «Альтаир». Военнослужащих наградили за успешное выполнение задач по защите республик Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе правительства Приамурья.

Цитаата из видео Оркестр Росгвардии на вокзале Челябинска

Читайте также: На Сахалине хлебом и солью встретили отряд, вернувшийся со спецоперации

«Благодарю за безупречное выполнение поставленных задач в ходе спецоперации. Ваш опыт, знания и сила боевого духа позволили достичь высоких результатов в служебно-боевой деятельности, сохранив свои жизнь и здоровье», — обратился к бойцам начальник Управления Росгвардии по Амурской области полковник полиции Юрий Шишленин.

Заместитель председателя правительства региона Андрей Дюмин отметил, что многие из военнослужащих «Альтаира» не раз были в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе, имеют солидный боевой опыт и продолжают оставаться верны своему долгу и твёрдо отстаивают интересы национальной безопасности России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске в историческом парке «Россия — моя история» торжественно с хлебом и солью встретили росгвардейцев, которые вернулись со спецоперации в защиту Донбасса. Бойцы Росгвардии были награждены благодарностями губернатора Сахалина, благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска, а также ведомственными наградами.