Владивосток, 13 июля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Приморье 15–16 июля в южной половине ожидаются дожди, на юге и юге восточных районов сильные (15-45 мм за 12 часов и менее) и очень сильные (50 мм и более за 12 и менее). На юго-востоке края местами ливни (общее количество осадков 100 мм и более за 48 часов и менее), сообщили в Примгидромете.

chiz50 Ливень

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На побережье дожди будут сопровождаться ветром 15-20 м/с, порывами до 25 м/с. Высота волн 2,5-3,5 м. В бухтах юго-восточного побережья сильный накат, подъем уровня моря. Возможно подтопление пляжей.

На реках ожидается паводок высотой подъема уровня воды до 0,5-2,0 м, на отдельных участках с выходом воды из берегов, подтоплением территорий.

Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.

Объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке объявлено специализированное штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях.