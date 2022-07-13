Иркутск, , 07:29 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 13 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8695 человек (0 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 720 (+77 за сутки), хотя накануне был выявлено 35.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Госпитализированы 250 (+6 за последние сутки). В то же время выздоровел 292 591 пациент (+50 за сутки).

Ещё 711 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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