Магнитогорск, Челябинская область, 13 июля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 96-летней беженке из Мариуполя Валентине Пономарёвой вручили разрешение на временное проживание в России. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Паспорт

«Уже в скором времени она приобретёт гражданство Российской Федерации», — пообещали представители полиции. И добавили, что полицейские разъяснили ей и ее родственникам порядок упрощенного приема в гражданство.

Женщина родилась в Оренбургской области в июне 1926 года. Затем с родителями переехала в Магнитогорск. Окончила фельдшерскую школу. В годы Великой Отечественной войны она была медсестрой, а в 17 лет стала донором крови. В 1945 году была награждена медалью «За трудовую доблесть». Затем женщина окончила Магнитогорский индустриальный техникум, работала в Узбекистане на металлургическом заводе, а потом — в Мариуполе, где прожила до 2022 года. После того как в результате обстрелов со стороны украинских террористов её дом сгорел, эвакуировалась на Урал.