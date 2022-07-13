Оренбург, 13 июля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Под Оренбургом местная жительница обнаружила ржавый боеприпас. Как сообщили в Управлении Росгвардии по Оренбургской области, находка представляла опасность.

Управление Росгвардии по Оренбургской области снаряд

Снаряд был обнаружен на глубине 1 метра во время проведения земляных работ вблизи села Краснохолм. Специалисты при осмотре находки вынесли вердикт: боеприпас является 76-мм артиллерийским снарядом.

«Учитывая состояние боеприпаса, сапёры Росгвардии приняли решение уничтожить его с соблюдением необходимых мер безопасности. Все прошло в штатном режиме», — сказали в ведомстве.