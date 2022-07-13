Энергодар, Украина, 13 июля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. На освобождённых территориях нет ни одного партизанского отряда. Об этом 13 июля в интервью ИА REGNUM заявил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.

Kurdishstruggle Курдские партизаны

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«На освобожденной территории нет ни одного партизанского отряда. А как писал еще Че Гевара, партизанская война невозможна там, где население партизан не поддерживает. Вывод: большинство людей за нас», — заявил собеседник агентства.

Это ощущается по реакции мирных жителей, подчеркнул Селиванов.

«Большинство гражданских смотрят на меня приветливо и морально поддерживают. И лишь некоторые воротят физиономии. Сразу же можно примерно оценить процент симпатий», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что украинская власть интенсивно создавала отряды теробороны, раздавала оружие населению и анонсировала масштабную партизанскую войну.