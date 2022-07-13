Калуга, , 09:02 — REGNUM Калужская область принимает упреждающие меры по защите населения от коронавируса: вновь рекомендовано соблюдать масочный режим. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб, обсудивший меры по противодействию угрозе распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Масочный режим Пресс-служба правительства Калужской области

На заседании оперштаба шла речь о введении дополнительных мер по профилактике коронавирусной инфекции. Ситуация обусловлена резко возрастающим количеством заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Заболеваемость вызвана новым видом омикрон-штамма, протекающим чаще в легкой форме, но имеющим большую контагиозность. В этой связи, штабом приняты рекомендации носить маски в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах и в общественном транспорте. Одновременно дано поручение обеспечить готовность системы 122 и поликлиник, проверить наличие медицинских препаратов, чтобы в случае необходимости помощь была предоставлена в полном объеме.

В медицинских организациях области сохраняется масочный режим. Посещение родственников в стационарах больниц временно приостановлено.

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