Калуга, 13 июля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Калужская область принимает упреждающие меры по защите населения от коронавируса: вновь рекомендовано соблюдать масочный режим. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб, обсудивший меры по противодействию угрозе распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Масочный режим

На заседании оперштаба шла речь о введении дополнительных мер по профилактике коронавирусной инфекции. Ситуация обусловлена резко возрастающим количеством заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Заболеваемость вызвана новым видом штамма Омикрон, протекающим чаще в легкой форме, но имеющим большую контагиозность. В этой связи штабом приняты рекомендации носить маски в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах и в общественном транспорте. Одновременно дано поручение обеспечить готовность системы 122 и поликлиник, проверить наличие медицинских препаратов, чтобы в случае необходимости помощь была предоставлена в полном объеме.

В медицинских организациях области сохраняется масочный режим. Посещение родственников в стационарах больниц временно приостановлено.