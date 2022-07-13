Южно-Сахалинск, 13 июля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. На Сахалине агентство по рыболовству получит статус министерства. Чиновники области уверены, что это позволит более эффективно работать с федеральными органами власти и отстаивать интересы рыбохозяйственного комплекса, сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

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Одной из приоритетных задач нового министерства станет реализация второго этапа распределения инвестиционных квот. Власти островного региона предложили законодательно выделить часть квот минтая и сельди под строительство рыбоперерабатывающих заводов. Это позволит построить пять современных производств и создать более 1000 новых рабочих мест.

На сегодняшний день в рыбохозяйственном комплексе Сахалина задействованы около 9 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жители отдаленных районов Камчатки, которые раньше пользовались правами коренных малочисленных народов Севера, но сейчас не могут документально подтвердить свою принадлежность к КМНС, смогут рыбачить уже в эту путину на специально отведенных участках.