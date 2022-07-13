Новосибирск, 13 июля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Новосибирске участники акции «Экологический агиттеплоход» сдали более 500 кг макулатуры, собранной на острове Кораблик. Об этом сообщили в мэрии города.

Комитет охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Участники акции «Экологический агиттеплоход»

«Во время уборки на острове Кораблик нашли палатку, огнетушитель, топор, гаечный ключ, кастрюлю, кроссовки и зонт, — рассказали в городской администрации. — Самая необычная находка — протез ноги».

Также на острове были собраны 153 мешка мусора.