Пхеньян, , 07:22 — REGNUM Вооруженные силы Южной Кореи засекли новый артиллерийский выстрел КНДР в сторону Желтого моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на свой источник.

Пуск ракеты Vandenberg.af.mil

Речь может идти об использовании реактивной системы залпового огня (РСЗО). 11 июля южнокорейские военные зафиксировали воздушный след, который, как они предположили, остался после применения артиллерийской установки.

Кроме того, два подобных выстрела КНДР осуществила 10 июля. В агентстве отметили, что северокорейская проводит стрельбы на фоне совместных воздушных учений США и Южной Кореи, начавшихся 10 июля и проходящих до 14 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 августа по 1 сентября южнокорейские и американские военные собираются провести крупномасштабные совместные военные учения, что в КНДР расценивают как репетицию вторжения на свою территорию.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Южной Кореи и США проведут совместные учения в августе