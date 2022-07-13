Владивосток, , 07:20 — REGNUM Во Владивостоке объявлено специализированное штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. С 14 по 16 июля ожидаются дожди разной степени интенсивности, сообщили в городской мэрии.

Ливень 65.mchs.gov.ru

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По информации синоптиков, непогода будет вызвана смещением циклона по акватории Японского моря.

14 июля в столице Приморья будут дождь, 15 июля, в пятницу сохранится сильный дождь с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться ветром порывами 17-18 м/с. Существует угроза затопления пониженных участков рельефа и дорог.

Сформированы мобильные бригады, которые на случай непогоды будут задействованы в круглосуточном режиме в ликвидации последствий стихии. Специалисты проверяют и прочищают системы ливневой канализации на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, река Яна вышла из берегов в городе Верхоянск в Якутии. Там подтоплены 54 придомовые территории.