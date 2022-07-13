Оренбург, 13 июля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Оренбурге появилась первая зарядная станция для электромобилей. Она работает на базе действующего автозаправочного комплекса, сообщили в пресс-службе областного правительства.

E-va.pro Электрозаправка

Новая зарядная станция мощностью 60 кВт способна зарядить легковой автомобиль примерно за 20 минут. И. о. министра промышленности и энергетики Оренбургской области Дмитрий Кулаков отметил, что в регионе растёт спрос на электрические заправки.

«Парк электромобилей на территории Оренбургской области в настоящее время составляет около 130 единиц. Отмечается также положительный тренд на приобретение электромобилей. В связи с этим есть рост потребности в электрических заправках. В ближайшем будущем возможность зарядить электромобиль на обычной заправочной станции станет нормой», — сказал он.