Верхоянск, Якутия, 13 июля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В городе Верхоянск во время паводка прорвало временную дамбу. Прокуратура Якутии проверяет обстоятельства произошедшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

17.mchs.gov.ru Паводок

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Вода в реке Яна возле Верхоянска поднялась из-за сильных дождей. С 9 июля в Верхоянском районе из-за паводка действовал режим ЧС. В рамках него возле столицы муниципалитета возводили временную дамбу, но вода прорвала насыпь. Прокуратура намерена оценить полноту мер, предпринятых властями, по нивелированию последствий подъёма уровня воды. Проверена также будет своевременность проводимых аварийно-спасательных работ.

Кроме того, состоится приём горожан, чьи дома оказались в зоне подтопления. Его будет проводить исполняющий обязанности Верхоянского межрайонного прокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, река Яна вышла из берегов в городе Верхоянск 12 июля. Там подтоплены 54 придомовые территории. Водой залиты также сёла Боронук и Бетенкес.