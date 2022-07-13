Кемерово, , 07:17 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 13 июля, на лечении из-за коронавируса находятся 542 пациента. Днём ранее — 520 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки выявлено 35 новых носителей коронавируса. За это же время 11 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 709 случаев заражения коронавирусом, 163 685 человек выздоровели, 2482 пациента скончались.