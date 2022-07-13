Кемерово, 13 июля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 13 июля, на лечении из-за коронавируса находятся 542 пациента. Днём ранее — 520 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки выявлено 35 новых носителей коронавируса. За это же время 11 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 709 случаев заражения коронавирусом, 163 685 человек выздоровели, 2482 пациента скончались.