Энергодар, Украина, 13 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Никакой партизанской войны на освобождённых территориях Украины не ведётся. Об этом 13 июля в интервью ИА REGNUM заявил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.

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«Украинский режим очень хотел бы раздуть хотя бы подобие партизанской войны. Он постоянно твердит о «партизанской войне» из своих пропагандистских рупоров. Но на практике вся она сводится к обычным действиям ВСУ. Во-первых — обстрелам, во-вторых — действиям диверсионно-разведывательных подразделений, время от времени проникающих в тыл», — заявил собеседник агентства.

Штатные военнослужащие спецподразделений — это не партизаны, отметил Селиванов.

Только незначительное количество психически неуравновешенных граждан украинским спецслужбам удается подбить на спорадические теракты типа закладки загодя подготовленной украинскими спецслужбами взрывчатки. К тому же от этих терактов страдают в основном мирные люди, подчеркнул собеседник агентства.

«Это не партизанская война», — подытожил Селиванов.

Напомним, что украинская власть анонсировала масштабные партизанские действия против ВС РФ.