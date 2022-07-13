Энергодар, Украина, 13 июля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Люди на освобождённых территориях Украины не готовы и не хотят умирать за ложные и навязанные им ценности. Об этом 13 июля в интервью ИА REGNUM заявил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.

Борис Мавлютов Покровский собор. Запорожье

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«Это снова нас возвращает к вопросу о пророссийских настроениях жителей освобожденных территорий», — заявил собеседник агентства.

По его словам, если бы люди были горячими сторонниками украинского режима и украинской идеологии, велась бы партизанская война, отметил он. «Украинизаторы очень много сделали для того, чтобы залить грязь своей идеологии в головы людей. Но все же они не смогли зомбировать даже большинство. Даже формальных украинских граждан. Что, в общем-то, прекрасно подтверждает искусственность и ложность украинской идеологии», — подчеркнул Селиванов.

«За мазепобандеру и жовто-блакитный флаг люди не готовы не то, что идти на смерть, но даже рисковать спокойствием. И это правильно», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что в преддверии и после начала спецоперации украинское руководство обещало развернуть масштабную партизанскую войну против РФ.