Новосибирск, 13 июля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Новосибирское теплосбытовое подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК) получило за первое полугодие 2022 года по исполнительным документам 195,5 млн рублей за тепло и горячую воду. Из них от физических лиц — 125,2 млн, от юридических лиц — 70,2 млн рублей.

Горячая вода

«Общая сумма задолженности по состоянию на 30 июня 2022 года составила 3 млрд рублей, — уточнили в СГК. — Из них долг юридических лиц — 893,3 млн, жилищных организаций — 182,6 млн, физических лиц — 1,9 млрд рублей».

В СГК отметили, что топ-5 неплательщиков уже который год возглавляет компания «Дискус плюс» — сумма долга 320,9 млн рублей.