Тегеран, , 07:40 — REGNUM 12 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф отбыл из Тегерана в столицу Узбекистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Бакер Калибаф Https://www.irna.ir/

Калибаф находится с визитом в Ташкенте по приглашению спикера законодательной палаты Верховного собрания Узбекистана Нурдинжона Исмаилова.

Выступая на пресс-конференции перед своим отъездом, спикер парламента Ирана заявил, что парламентское сотрудничество, несомненно, имеет особое значение в отношениях между двумя народами.

Он отметил, что Иран и Узбекистан на сегодняшний день очень близки как географически, так и культурно, однако отношения между двумя странами не развиваются соответствующим образом.

Калибаф подчеркнул, что во время своего пребывания в Узбекистане он проведет встречи с главами двух парламентов страны и рядом иранских бизнесменов, активно действующих в Узбекистане.

Он выразил надежду, что визит в центральноазиатскую страну окажет содействие внешней политике администрации президента Ибрагима Раиси по приоритизации соседних и исламских стран.