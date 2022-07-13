Тегеран, 13 июля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. 12 июля представитель Таможенной организации Исламской Республики Иран заявил, что в течение прошлого года между Ираном и Узбекистаном было обменено 776 137 тонн ненефтяных продуктов на сумму 517 миллионов долларов, что на 103% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Рухолла Латифи заявил, что одновременно с визитом спикера парламента в Узбекистан доля экспорта Ирана в эту страну за этот период составила 714 491 тонну на сумму 402 миллиона долларов, что на 146 процентов больше, чем годом ранее.

Что касается объема экспорта Узбекистана в Иран, он отметил, что Иран импортировал 62 000 тонн товаров из Узбекистана на сумму 115 миллионов долларов.

Латифи подчеркнул, что Иран экспортировал в Узбекистан в основном молочные продукты, чистящие средства, сельскохозяйственную продукцию, строительные материалы, гудрон, промышленные масла, минеральные продукты, химическую и нефтехимическую продукцию.

Кроме того, иранский представитель сообщил, что импорт Узбекистана из Ирана в основном включает различные виды ниток, шелк, съедобные семена и каолин.