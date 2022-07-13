Тегеран, 13 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. 12 июля министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйноллахи заявил, что эффективная борьба с пыльными бурями требует совместных усилий всех стран региона. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Https://twitter.com/IraqLiveUpdate Пыльная буря

Эйноллахи на встрече с послами Азербайджанской Республики, Кубы, Сирии, Индии, Катара, Швейцарии, Омана, Пакистана, Венесуэлы и Ливана под названием «Совместное сотрудничество в области здравоохранения» выразил удовлетворение тем, что принимает посланников этих дружественных стран, утверждая, что охрана здоровья народов является общей ответственностью.

Он отметил, что ни одна страна сама по себе не может достичь полной компетентности в достижении всех показателей здоровья, поскольку необходимо, чтобы страны с различными возможностями прилагали совместные усилия «бок о бок друг с другом для достижения этой цели».

Министр здравоохранения подчеркнул, что то же самое относится и к борьбе с вновь обострившейся проблемой пыли, поскольку все страны региона и даже за его пределами должны сотрудничать для решения этой проблемы.

Обращаясь к проблеме пандемии коронавируса, Эйноллахи заявил, что пандемия COVID-19 была тревожным сигналом для человечества в течение последних двух лет и показала, как небольшой вирус может запереть целые народы мира в их собственных домах.