Тегеран, , 09:31 — REGNUM Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали документ о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 июля.

Окружающая среда Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ был подписан между вице-президентом Ирана и главой Департамента окружающей среды Али Саладжегехом, а также министром ОАЭ по вопросам изменения климата и окружающей среды Мариам Мохаммед Саид Аль-Мхейри в кулуарах региональной встречи высокого уровня по экологическим вопросам в иранской столице.

Выступая на церемонии подписания, глава министерства окружающей среды Ирана заявил, что окружающая среда — это общее обязательство между странами региона, которое может сблизить их.

Саладжегех отметил, что успешное проведение встречи в Тегеране показало, что дружественные и братские мусульманские страны могут сотрудничать по многим вопросам, чтобы решать свои проблемы, не полагаясь на «чужие государства».

Министр ОАЭ, со своей стороны, поблагодарила Иран за организацию региональной встречи.