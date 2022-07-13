Санкт-Петербург, , 07:04 — REGNUM В бизнес-портфеле Александра Юрьевича Борисова, чьи данные совпадают с данными сына вице-премьера Юрия Борисова (курирует оборонпром и космос), в 2022 году появился новый актив — 50% доли в ООО «Группа компаний Выборг» из Ленобласти, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Бизнес Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Компания создана 7 апреля 2022 года — с этого же дня владельцами являются Александр Борисов и Илья Иус. Основной вид деятельности фирмы — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, уставной капитал — 100 тыс. рублей. ООО также является владельцем доли в ООО «Национальные информационные системы» (НАИНС) — разработчике программного обеспечения, который учрежден в 2016 году. Фирме Борисова принадлежит в ней 60% доли, совладельцы - Валерий Жемеров (0,04%) и Сергей Гавренков (39,9%).

Напомним, в середине июля 2022 года в СМИ появились сведения о возможной отставке Юрия Борисова «в ближайшее время». Официально они не подтверждались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Борисов имеет обширные бизнес-владения, в числе которых доли в компаниях Москвы, Ленинградской, Свердловской, Оренбургской областей.

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