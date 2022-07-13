Тегеран, , 10:00 — REGNUM 12 июля иранский эксперт заявил, что поездка президента Соединенных Штатов Джо Байдена на Ближний Восток направлена на создание региональной армии против России, Китая и Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью Mehr News эксперт по Западной Азии Реза Садр аль-Хоссейни заявил, что региональное турне Байдена (14−16 июля) в основном направлено на нормализацию отношений между Израилем и странами Ближнего Востока, как сказал Байден в служебной записке Washington Post.

Следующей целью визита, по словам аль-Хоссейни, является стремление президента выразить приверженность США безопасности региона, в частности безопасности Израиля.

Он также указал на начало турне Байдена из оккупированной Палестины, связав его с недавними политическими изменениями в Израиле, который за короткий период провел несколько всеобщих выборов и сменил несколько премьер-министров.

Эксперт высказал мнение, что республиканская и демократическая партии в США, несмотря на их разногласия по вопросу о Палестине, полностью согласны друг с другом в отношении поддержания израильского режима.

«Нормализация отношений с арабскими государствами направлена на то, чтобы скрыть нестабильность сионистского режима и различные проблемы», — отметил он, подчеркнув, что президент США стремится использовать сионистское лобби для победы на следующих президентских выборах, поскольку позиции демократов ослабли.

Он также упомянул влияние Ирана в регионе в качестве предмета обсуждения между Байденом и региональными лидерами, поскольку власти израильского режима выразили готовность сопровождать Байдена в его поездке в Саудовскую Аравию, хотя Эр-Рияд не приветствовал эту идею.