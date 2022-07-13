Токио, , 07:00 — REGNUM Задача по охране бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, застреленного в ходе покушения 8 июля, была провалена полицейскими. Об этом заявил журналистам 13 июля начальник Главного полицейского управления Японии Итару Накамура.

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Чиновник отметил, что испытывает раскаяние по указанному поводу и признает свою ответственность как руководителя. Вместе с тем Накамура добавил, что продолжит работать на своем посту, чтобы подобное тому, что произошло «не повторилось».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля телерадиокомпания NHK передала о том, что охрана бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не смогла защитить политика во время покушения из-за того, что нарушила протокол.

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