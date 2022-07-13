Тегеран, , 07:42 — REGNUM 12 июля заместитель министра науки по международным делам заявил, что среди соседних исламских государств установление академического сотрудничества с Ираком является приоритетом для Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран и Ирак на карте мира Izzedine

Вахид Хаддади-Асл сделал это заявление на встрече с послом Ирака в Иране Насиром Адбульмухсеном Абдуллой.

По его словам, в Иране проживает наибольшее количество иракских студентов, обучающихся за рубежом, и для иранских официальных лиц очень важно решить проблемы иракских студентов.

«Ирано-иракское научное сотрудничество не должно ограничиваться обучением иракских студентов в Иране, при этом должны быть созданы надлежащие условия для привлечения иранских и иракских профессоров и поддержания научно-исследовательского сотрудничества», — отметил он.

Он также выразил готовность Ирана активизировать работу комитетов и рабочих групп с Ираком с целью укрепления научного сотрудничества.

Между тем, Адбулмухсен Абдулла упомянул о политических связях и тесном сотрудничестве между Ираном и Ираком в социальной, экономической, культурной и коммерческой областях, заявив, что сотрудничество между двумя странами следует развивать также в области науки и исследований.

Иракский дипломат приветствовал развитие научного сотрудничества с Ираном.