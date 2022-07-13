Тегеран, , 10:58 — REGNUM 12 июля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что защита окружающей среды жизненно необходима в современных реалиях, призвав государства отложить в сторону все дипломатические и политические формальности и попытаться защитить экологию. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Эбрахим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

Президент выступил с речью на Региональной министерской встрече по экологическому сотрудничеству во имя лучшего будущего, проходящей в Тегеране с участием министров и высокопоставленных должностных лиц 11 стран Западной Азии. Встреча проводится по инициативе Исламской Республики Иран.

На встрече президент отметил, что поиск решения проблемы песчано-пыльной бури может стать основой для сотрудничества между соседними дружественными странами.

Министерству окружающей среды Ирана также было поручено следить за решением проблемы песчаных и пыльных бурь с помощью дипломатии и взаимодействия с соседними государствами.

Как объявил президент, экспансионизм гегемонистской системы, терроризм и лишение региональных стран технологий привели к экологическим проблемам.

Кроме того, он призвал страны уважать экологические права своих соседей.