Мадрид, , 06:58 — REGNUM Меры, предложенные премьер-министром Испании Педро Санчесом для улучшения ситуации в стране, являются «скупыми». Об этом в ходе выступления в Конгрессе депутатов заявил официальный представитель «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) в парламенте Габриэль Руфиан.

Флаг Испании Efraimstochter

По его словам, необходимо сделать так, чтобы левые силы были «полезны обществу».

Руфиан предложил также подумать о причинах, по которым социалистам не удается «сделать свои предложения и реформы выгодными», а также о том, почему «Народная партия» (Partido Popular) и «Голос» (Vox) «наступают им на пятки».