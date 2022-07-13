Тегеран, 13 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. 12 июля глава Управления по правам человека Ирана призвал Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека привлечь Швецию к ответственности за незаконное задержание и судебное разбирательство, а также грубое нарушение прав человека в отношении иранского гражданина Хамида Нури. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

В письме Мишель Бачелет секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гарибабади дал объяснение по поводу текущей ситуации с Нури и выразил серьезную обеспокоенность в связи с нарушением его прав человека.

Гарибабади отметил, что обращение Швеции с г-ном Нури представляет собой нарушение ряда международных договоров, конвенций и законов о правах человека.

Иранский чиновник призвал Бачелет привлечь Швецию к ответственности, предотвратить продолжение нарушений прав человека и приложить усилия для освобождения Нури и возмещения компенсации в связи с нанесённым моральным и физическим ущербом.