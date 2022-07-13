Тюмень, 13 июля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В Тюмени днём 12 июня полуторагодовалая девочка упала с высоты шестого этажа на козырёк крыльца поликлиники. Об этом сообщает портал 72.ru.

ИА REGNUM Ребёнок

Падение малышки произошло на улице Газовиков. Ребёнок выжил и госпитализирован в областную клиническую больницу № 2, отметили в региональном департаменте здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 11 июля из окна, расположенного на пятом этаже жилого дома в Архангельске, выпала двухлетняя девочка.