Тегеран, , 11:56 — REGNUM 12 июля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани объявил, что израильский режим является первопричиной отсутствия безопасности и распространения терроризма в Западной Азии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Представитель МИД отреагировал на недавнюю статью президента США Джо Байдена в Washington Post перед его поездкой в ближневосточный регион, в которой Байден выдвинул обвинения против Исламской Республики Иран.

Канани отметил, что акцент Байдена на продолжении экономического и дипломатического давления на Иран противоречит постоянной демонстрации Соединенными Штатами готовности возобновить ядерную сделку 2015 года, поскольку такая политика соответствует провалившейся стратегии администрации Трампа по оказанию максимального давления на Исламскую Республику.

«Бывшая администрация США вышла из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в одностороннем порядке, что стало большим ударом по многосторонней дипломатической стратегии урегулирования разногласий. Сейчас действующая администрация придерживается той же позиции, преследуя санкции и экономическое давление, несмотря на все заявления о том, что она вернется к ядерному соглашению и исправит все ошибки, допущенные предыдущей администрацией», — заявил пресс-секретарь.

«Обращение к такой неудачной политике в отношениях с самым конструктивным игроком в регионе противоречит заявлениям Байдена в статье о том, что его администрация стремится создать мир и безопасность в регионе», — сказал Канани.