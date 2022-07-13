Тегеран, , 12:15 — REGNUM 12 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече, состоявшейся в Риме, заявил, что правительство прилагает особые усилия для решения проблем иранских граждан, проживающих в Италии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Амир Абдоллахиан сделал это заявление на встрече с десятками иранцев, проживающих в Италии.

Министр иностранных дел отправился в Рим в воскресенье (11 июля), чтобы провести переговоры с официальными лицами Италии и Ватикана. Визит Амир Абдоллахиана в Рим состоялся по приглашению его итальянского коллеги.

На встрече иранский дипломат объявил о новых услугах, предоставляемых иранцам, проживающим в Италии.

По словам посла Ирана в Риме, 28 000 иранцев живут в Италии, при этом 8 000 из них обучаются в этой стране.