Энергодар, Украина, 13 июля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Запорожская АЭС бесперебойно работает и демонстрирует цивилизованность России и её методов. Об этом 13 июля ИА REGNUM заявил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.

Запорожская АЭС

«Что касается ЗАЭС — вопрос более сложный. Атомная электростанция такого масштаба (самая большая в Европе) — это объект, находящийся под пристальным вниманием международных структур. Той же МАГАТЭ, например», — заявил собеседник агентства.

Наше дело — победа над украинским режимом, а не международные конфликты вокруг атомной станции, отметил Селиванов.

«Которая, находясь под контролем России, бесперебойно работает. Демонстрируя всему миру цивилизованность России и ее методов» — заключил собеседник агентства.

Напомним, что ранее, не прекращая работы, по результатам спецоперации Запорожская АЭС была взята под контроль ВС РФ. Тем не менее, электроэнергия с неё продолжает поставляться на Украину.