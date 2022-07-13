Южно-Сахалинск, , 06:52 — REGNUM Дипломы, знаки отличия и премии губернатора Сахалина получили выпускники школ островного региона, которые закончили учебу с отличием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в областном правительстве.

Деньги Https://pixabay.com

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В торжественной обстановке наградили 38 ребят, каждый из них получил по 100 тыс. рублей премии за отличную учебу.

«Рада, что спустя два года мы снова собираемся в очном формате, чтобы чествовать наших лучших выпускников. Это те школьники, кто смогли подтвердить свои итоговые оценки на выпускных экзаменах», — сказала министр образования Сахалина Анастасия Киктева.

Как сообщало ИА REGNUM, экзаменационная кампания в школах Хабаровского края признана успешной — на 100% были выполнены все требования Рособрнадзора по техническому оснащению пунктов проведения экзаменов, в том числе в отдалённых поселках, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано.