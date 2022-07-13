Лима, 13 июля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Землетрясение силой 5,4 по шкале Рихтера потрясло южный перуанский регион Мокегуа. Об этом пишет агентство EFE.

Zeml.info Землетрясение

По данным Перуанского геофизического института, до сих пор не было зарегистрировано никаких сообщений об ущербе после подземного толчка.

Толчок был зарегистрирован в 18:36 по местному времени, эпицентр находился в 41 километре к западу от города Омате, расположенного в провинции Хенераль Санчес Серро, в департаменте Мокегуа.