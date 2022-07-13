Владивосток, 13 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Приморский институт вертеброневрологии и мануальной медицины получил поддержку Фонда президентских грантов в размере более 3,5 млн рублей, в том числе более 2,6 миллиона — из бюджета. Средства пойдут на реализацию проекта «Слушая наше дыхание» — бесплатная реабилитация детей, переболевших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Палата в детской больнице

Запуск проекта намечен с августа по январь 2023 года. В комплекс предлагаемых реабилитационных мероприятий входят процедуры мануальной терапии для улучшения вентиляции легких и предупреждения развития осложнений, процедуры дыхательной гимнастики, помогающие восстановить работу легких, уменьшить одышку, увеличить способность переносить физическую нагрузку и улучшить качество жизни, а также процедуры массажа грудной клетки, которые позволяют нормализовать работу дыхательной мускулатуры, работу жизненно важных органов и систем и улучшить кровообращение.

Также пациенты получат процедуры физиотерапии, направленные на восстановление функции дыхания, улучшение реологических свойств крови, устранение гипоксических состояний, повышение защитных сил организма и улучшение общего состояния, консультации психолога.

«Институт вертеброневрологии и мануальной медицины уже более 25 лет занимается лечением и реабилитацией взрослых и детей. Во время пандемии коронавируса наши специалисты также не остались в стороне. Нами была разработана программа реабилитации, и с сентября 2020 года по президентскому гранту мы успешно проводили реабилитацию приморцев старшего возраста, перенесших коронавирус», — пояснили в центре.

Прием детей будут вести в двух клиниках института во Владивостоке.