Запорожье, Украина, 13 июля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Люди в освобождённых областях понимают, почему и зачем Украина отключила их от газа и не винят в этом Россию. Об этом 13 июля в интервью ИА REGNUM заявил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«Отключение газа — тоже элемент психологической войны. Сначала людям делают плохо, а потом вбрасывают лозунг, что это «плохо» является следствием прихода русских», — заявил собеседник агентства.

Поэтому украинцы при любой возможности будут делать плохо жителям освобожденных территорий — бомбить, отключать газ, свет и воду, отметил Селиванов.

«К достоинству населения, должен заметить, что ропота пока не слышно. Народ потянулся за электроплитками, но люди понимают, что в отключении газа виноват украинский режим. Очереди же за русскими паспортами ничуть не уменьшились», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что ранее жители Запорожской области обратились к России с просьбой помочь с поставками газа ввиду того, что Украина полностью прекратила поставки топлива в Запорожскую область.