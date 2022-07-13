Екатеринбург, 13 июля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завершена служебная проверка по факту ЛГБТ-танца, который устроили учащиеся одного из местных лицеев. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Информацию об этом подтвердили журналистам представители городской администрации. Впрочем, от подробностей чиновники воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, танец был исполнен в мае и вызвал широкий резонанс. Завуча учреждения понизили в должности.