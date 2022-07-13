Москва, 13 июля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Российский фонд прямых инвестиций через европейский суд пытается отменить решение Совета Евросоюза, которым его включили в санкционный список. Соответствующий иск поступил в базу суда, дело сформировано за номером T-235/22, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Заявление было подано в конце апреля 2022 года. Заявителя представляют адвокаты — K. Scordis и A. Gavrielides.

Из материалов суда известно, что истец требует аннулировать решение совета от 1 марта 2022 года в той части, в какой оно касается или применяется к нему.

В качестве обоснования требований истец приводит три довода, в одном из которых отмечает, что отсутствуют достаточно веские фактические основания для введения ограничительных мер. Также заявил РФПИ и о нарушении своих основных прав на эффективную судебную защиту, так как акты были приняты без уведомления заявителя, ни до принятия оспариваемых актов, ни в разумный срок после этого, ему не было предоставлено даже краткое изложение причин принятия оспариваемых актов.

Уточняется, что «ответчик не раскрыл заявителю доказательства, на которых основывалось его решение о принятии оспариваемых актов, и не предоставил заявителю возможности высказать свои замечания и защитить свои права» (перевод с английского).

Напомним, ранее с исками об отмене санкций в евросуд обратились российские олигархи из рейтинга миллиардеров Forbes, а также экс-президент Украины Виктор Янукович.

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