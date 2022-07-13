Энергодар, Украина, , 16:04 — REGNUM В Херсонской области ситуация несколько сложнее, чем в Запорожской — Херсон находится близко к линии фронта. Об этом 13 июля ИА REGNUM сообщил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Херсонской области ситуация несколько сложнее. Херсон находится близко к линии фронта, украинские войска постоянно обстреливают освобожденные территории области», — заявил собеседник агентства.

Массированные обстрелы проводятся не только для того, чтобы поразить военные цели. Но и с целью психологической войны, подчеркнул Селиванов.

«Если людей освободили, но не могут защитить — это приводит к разочарованию в освободителях. Если населенный пункт расположен вблизи линии фронта, то его жители не могут быть до конца уверены в том, что завтра его не займет противник. Который начнет расправы со всеми, кто поддерживал освободителей. Именно на это и рассчитана украинская пропаганда, которая постоянно пугает жителей «контрнаступлением ВСУ», — заключил Селиванов.

Напомним, что 12 июля по г. Новая Каховка на территории Херсонской области из американских установок HIMARS был нанесён ракетный удар, погибло семь человек, ранено более 70 человек.