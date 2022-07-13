Петропавловск-Камчатский, 13 июля, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Жители отдаленных районов Камчатки, которые раньше пользовались правами коренных малочисленных народов севера, но сейчас не могут документально подтвердить свою принадлежность к КМНС, смогут рыбачить уже в эту путину на специально отведенных участках. Такое поручение правительству края дал губернатор Владимир Солодов.

Лосось

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Всего в крае сформировали 19 таких участков.

«По вашему поручению сформирован перечень участков, которые решают задачу доступа к рыбе лиц, которые раньше пользовались правами КМНС, но на сегодня не могут их документально подтвердить. В отношении 19 участков проводится конкурс и 27 июля будет вскрытие конвертов с заявками, рассчитываем, что к середине августа у нас эти участки будут закреплены за победителями конкурса», — рассказал министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский.

Солодов подчеркнул, что люди должны получить право на рыбалку в путину этого года, а не 2023.

Всего в крае выделено 114 участков для любительской рыбалки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за 15 лет существования региона для восьми коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока приняли 12 законов.