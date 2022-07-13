Донецк, , 06:30 — REGNUM Первый трибунал над киевскими военными преступниками планируется провести в городе Мариуполе до конца текущего лета. Такое заявление 12 июля сделала глава МИД Донецкой Народной республики Наталья Никонорова, сообщает донецкое агентство новостей.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Как уточнила Никонорова, это будет локальный трибунал над украинскими военнослужащими, обвиняемыми в совершении военных преступлений. Глава МИД ДНР пояснила, что следующим этапом будет международный трибунал, над подготовкой к которому сейчас активно работает Генпрокуратура ДНР и другие правоохранительные органы, разрабатывая устав трибунала.

Никонорова отметила, что МИД ДНР принимает непосредственное участие в подготовке, разрабатывая международное соглашение, необходимое для утверждения устава. При этом, по словам главы МИД ДНР, вся работа производится при участии ЛНР,

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД ДНР Наталья Никонорова предложила президенту Сирии Башару Асаду рассмотреть возможность участия этой республики в международном трибунале над украинскими нацистами.

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